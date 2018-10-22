Eximbank’tan şirketlere kur riski uyarısı

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım, gelecek yıla ilişkin hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, gelecek dönemde ihracatçıların yanı sıra yurt dışı müteahhitlik projesi yapan ve döviz kazandırıcı faaliyet yürüten firmaların, bugün verdikleri dışında tüm ilave ürün beklentilerini karşılamaya çalışacaklarını vurguladı. Yıldırım, kur riskine karşı korunmayan şirketlere ilişkin, “Eninde sonunda ‘kur riskine karşı korunmayan ya da sigorta yapmayan şirketleri Eximbank artık desteklemeyecek’ fikrini yapmamız lazım” dedi.