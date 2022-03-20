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Aktüel Evlerini temizledikleri yaşlılara moral verip hayır dualarını alıyorlar
Aktüel

Evlerini temizledikleri yaşlılara moral verip hayır dualarını alıyorlar

Erzurum’da yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilerin evlerinde bakım ve temizlik ihtiyacını karşılayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, hayır duasını aldıkları bireylerin gönüllerine dokunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:21:00 -
Evlerini temizledikleri yaşlılara moral verip hayır dualarını alıyorlar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Darülaceze Vakfı iş birliğindeki “Yaşlılara Evde Bakım Projesi” kapsamında kentteki 65 yaş üzeri engelli, yaşlı ile bakıma muhtaç bireylerin evlerindeki bakım ve temizlik hizmeti özenle yapılıyor. Kurum tarafından ev temizliği ve bakım ihtiyacı tespit edilen 70 kişi için görevlendirilen temizlik personeli, belirli aralıklarda bu bireyleri evlerinde ziyaret ediyor. Ekip üyeleri, sohbet edip dertlerini dinledikleri bireylerin evlerinde temizlik, tadilat ve yemek yapıp hayır dualarını alıyor.

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