Evlenme yeterlilik belgesi nedir, nasıl alınır?
Dünya evine girmek için hazırlanan çiftlerin bulundurması gereken evraklar arasında evlenme yeterlilik belgesi yer almaktadır. Peki, evlilik yeterlilik belgesi nedir? evlilik yeterlilik belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…
Evlenme yeterlilik belgesi bulundurma, yeni düzenleme sonucu artık evlenme işlemleri sırasında zorunlu hale getirilmiştir. Evlenme yeterlilik belgesi çiftin evlenmelerinde herhangi bir sorun olup olmadığının belirlendiği belge olarak bilinmektedir.
Evlenme yeterlilik belgesi nereden, nasıl alınır?
Evlenme yeterlilik belgesi Nüfus Müdürlükleri tarafından alınmaktadır. Evlenme hazırlığında olan çiftlerin Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekir.
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır?
Evlenme yeterlilik belgesi çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurunun ardından işleminizi o gün içerisinde bitirebilirsiniz.