Evlat nöbetindeki anneden sitem etti HDP kurumuştu CHP su verdi

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini 1 yıldır sürdürüyor. Acılı anne Nazlı Sancar (40) da, yaklaşık 11 yıl önce lisede okurken elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor. Sadece evlatlarını istediklerini ifade eden Sancar, CHP'ye de çağrıda bulundu: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her gün 'annelerin yanına gideceğim' diyor. Niye gelmiyor? Suçlu olduğu için gelmiyor. Bizim için HDP ve CHP aynıdır. HDP'nin ağacı kurumuştu, CHP su verdi. CHP'ye sesleniyorum; artık HDP'nin yanında yer almayın."

Söke söke alacağız

"HDP'li vekiller Meclis'teyken 'Kürtlerin haklarını savunuyoruz' diyorlar. Bu bir yalandır. Ben doğurduğum kızım Şeyma'yı istedim. Mücadelemi 11 yıldır veriyorum. HDP ve PKK ile savaşan bir anneyim. Kızımı daha 13 yaşındayken elini kolunu bağlayıp, PKK'ya verdiler. Ben kızımın peşinden gittim. Beni ölümle tehdit ettiler ama ben yine boynumu eğmedim. HDP'li milletvekillerinin çocukları özel kolejlerde okuyorlar. Bizim çocuklarımızı ise dağlarda ve mağaralarda ölüme mahkum ettiler. Çocuklarımızı onlara piyon etmeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla, devletimizin gücüyle söke söke alacağız."

Devletimiz hep yanımızda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun her zaman yanlarında olduğunu ve gözyaşlarına ortak olduğunu dile getiren Sancar, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na teşekkür etti.

Oğlumu bana geri verdiniz, var olun

İKNA çalışmaları neticesinde, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu dün teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetinde olduğunu müjdeledi. O buluşma dün gerçekleşti. 2015'te 16 yaşındayken terör örgütüne katılan Ferdi Doğan, evlat nöbeti tutan baba Abdülsamet Doğan ve anne Adalet Doğan ile buluşturuldu. Baba Doğan, emeği geçenlere teşekkür ettiğin, darısının diğer ailelerin başına olduğunu söyledi.