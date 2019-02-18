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"Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine TJK’dan destek

Doğal kaynakları korumak ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla ülke çapında yürütülen “Sıfır Atık” projesine bir katkı da Türkiye Jokey Kulübü’nden (TJK) geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:35
"Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine TJK’dan destek

Doğal kaynakları korumak ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla ülke çapında yürütülen “Sıfır Atık” projesine bir katkı da Türkiye Jokey Kulübü’nden (TJK) geldi. İzmit’te kullanılmış ve atıl durumdaki nallar, “Evlat Aşkına Sıfır Atık” sloganı ile süs eşyasına dönüştürüldü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde ülke çapında yürütülen, kısıtlı doğal kaynakları korumak, geri dönüşümü verimli bir hale getirmek için atıkları kaynağından ayrıştırarak ekolojik, çevreci ve ekonomik katma değer oluşturmayı hedefleyen “Sıfır Atık” projesinin önemine Türkiye Jokey Kulübü (TJK), gerçekleştirdiği etkinlikle dikkat çekti. 14 Şubat Perşembe günü, Tema Vakfı Kocaeli Temsilciliği ile Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Kartepe Hipodromu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler; İzmit Merkez Aşım İstasyonu’nda kullanılmış ve atıl durumdaki nalları, “Evlat Aşkına Sıfır Atık” sloganı ile el emeği süs eşyasına dönüştürdüler.


Birbirinden güzel çalışmalara imza atan öğrencilerin göstermiş oldukları beceri ve sahip oldukları yetenek, etkinliğe katılanlar tarafından takdirle karşılandı. Öğrencilerin, atık olarak nitelenen ürünlerin yeniden değerlendirilmesiyle yaptıkları bu süs eşyalarının, 8 Mart Kadınlar Günü için Türkiye Jokey Kulübü tarafından gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine katılan kadınlara hediye edileceği açıklandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:35
  1. doğa

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