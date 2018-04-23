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Evkur Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!

Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Murat Yıldırım, Beşiktaş mücadelesinin ardından sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımda bulundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:16
Evkur Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!

üper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Murat Yıldırım'dan maç sonrası olay bir paylaşım geldi.

Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk devresinde Siyah-Beyazlı ekibin yıldızı Ricardo Quaresma'ya sert bir müdahalede bulunan Sarı-Kırmızılı oyuncuyu hakem Halis Özkahya sarı kart ile cezalandırmıştı.

Bu pozisyonun ardından Beşiktaşlı futbolcular, hakem Özkahya'ya kırmızı kart itirazlarından bulunmuştu.

O pozisyonun fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Yeni Malatya'nın futbolcusu Murat Yıldırım, "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef OLMADI" ifadelerini kullandı.

Büyük tepki çeken Yıldırım, kısa bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

''Kesinlikle art niyetim yoktu''

Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Murat Yıldırım, konu ile ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. Yıldırım, ''Quaresma’yla yaşadığım pozisyon. Benim pozisyonda direkt topa müdahalem vardı. Quaresma pozisyona dahil olunca ayağım ona doğru geldi. Kesinlikte art niyetim yoktu. Hakemde sanırım niyetimden dolayı kırmızı kart vermedi'' dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:16
  1. Murat Yıldırım
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Beşiktaş
  4. Ricardo Quaresma

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