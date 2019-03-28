Evkur Yeni Malatyaspor Türkiye Kupasını istiyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, Türkiye Kupası’ndaki şanslarıyla ilgili yaptığı açıklamada,“Türkiye kupası Malatya’ya gelecek. Açıkçası kariyerimiz açısında da Türkiye Kupası’nı kazanmak iyi olacaktır.Ben derim ki o zaman oraya odaklanalım.” dedi.

Antalya kampında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan golcü futbolcu Adem Büyük, kendisiyle ilgili merak edilen bir çok konuya da açıklık getirdi.

Bazı eleştirilerden rahatsız olduğunu belirten Adem Büyük, “Takım olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben kaptanım ama kaptanlığı almak için gidip kimsenin kapısında yatmadım. Elbette ki bu takımın kaptanlığını yapmaktan da gurur duyuyorum. İnanın bunu bile kullanıp, gerçekten saçma sapan yorum yapanlar var. Bu konuda inanılmaz rahatsızım. Biliyorsunuz kadro dışı kalan arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili yapılan yorumları da gördüm. Onlar bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Biz her zaman onların yanındayız. Ama böyle bir karar alınmış onu bile başka yönlere çekip, başka futbolcuların üzerine saldırınalar var” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nı Malatya’ya getirmek istedikleri belirten Adem, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bu kamptan sonra yarı final oynayacağız. Bu kupada final istiyoruz. Bunu taraftarlarımız da çok istiyor. Bu dayanağı olmayan eleştirilerin, yorumların bir kenara bırakılıp maça motive olunması gerekiyor. Türkiye kupası Malatya’ya gelecek. Açıkçası kariyerimiz açısında da Türkiye Kupası’nı kazanmak iyi olacaktır.Ben derim ki o zaman oraya odaklanalım. Artık geçmişe bir sünger çekelim buraya odaklanalım. Şunu birilerinin bilmesini isterim, bu takımın başarılı olması için bir çok futbolcumuz fedakarlık yapıyor.”

“Başka şekilde önümüze geçemeyecekleri için böyle yollara başvuruyorlar”

Hakem hatalarıyla ilgili de konuşan Adem, “VAR sisteminde bazı kararları anlamıyorum açıkçası. Ben bu kulübe geldiğim günden beri hep verilen kararlara bakıyorum aleyhimize.Biz bu sene ligde hedef takım olduk. Şimdi tabi başka şekilde önümüze geçemeyecekleri için böyle yollara başvuruyorlar. Ama biz yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz. Ne olura olsun açıkçası VAR sistemine güvenmiyorum. Hakem hataları bizi etkiledi” şeklinde konuştu.

“Oyuncusuna bu şekilde talimat veren hoca var”

Tecrübeli kaptan bazı hocaların bilerek kendi üzerine oynanması için talimat verdiği iddiasında bulunarak, şöyle konuştu: “ Sahada çok faule maruz kalıyorum. Bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bence rakip şöyle yorumluyordur, ‘Adem agresif bir oyuncu ben ona faul yaparsam, kalkıp o da bana vurur ve kırmızı kart görür.’ Bu ligde ben öyle hocalar tanıyorum ki, gidip oyuncusuna bu şekilde talimat veren hoca var. İsmi önemli değil, ben o hocayı tanıyorum” diye konuştu.