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Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya’da toplanacak

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Salı günü Malatya’da toplanacak.

23 Haziran 2019 Pazar 10:03
Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya’da toplanacak

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Salı günü Malatya’da toplanacak. Türkiye’yi UEFA Avrupa Liginde temsil etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte gözler hazırlık kampına çevrildi.


E. Yeni Malatyaspor, 25 Haziran Salı günü Malatya’da toplanarak kampın startını verecek. Sarı-kırmızılılar Malatya’da 5 günlük sağlık kontrolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap çalışmaları için 1 Temmuz’da Bolu Abant’a geçecek. Bolu’da 14 gün sürecek bir kamp programı planlayan Malatya temsilcisinin, ikinci etap kampını ise 14 Temmuz’da Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleştireceği belirtildi.Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren ve yeni sezon için tekrar anlaşma yapılmayan oyuncuların dışındaki isimlerin kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:03
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