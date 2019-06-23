Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya’da toplanacak Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Salı günü Malatya’da toplanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Salı günü Malatya’da toplanacak. Türkiye’yi UEFA Avrupa Liginde temsil etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte gözler hazırlık kampına çevrildi.

E. Yeni Malatyaspor, 25 Haziran Salı günü Malatya’da toplanarak kampın startını verecek. Sarı-kırmızılılar Malatya’da 5 günlük sağlık kontrolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap çalışmaları için 1 Temmuz’da Bolu Abant’a geçecek. Bolu’da 14 gün sürecek bir kamp programı planlayan Malatya temsilcisinin, ikinci etap kampını ise 14 Temmuz’da Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleştireceği belirtildi.Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren ve yeni sezon için tekrar anlaşma yapılmayan oyuncuların dışındaki isimlerin kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

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