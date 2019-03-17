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Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

17 Mart 2019 Pazar 15:49
Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 3-1

 

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth (Dk. 78 Chebake), Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Pereira (Dk. 46 Aleksic), Guilherme (Dk. 73 Ahmet Ildiz), Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 82 Moulin), Moke (Dk. 63 İlhan Parlak), Sacko (Dk. 60 Sadaev), Canteros, Boyd, Orgill

Goller: Dk. 55 Adem Büyük (penaltıdan), Dk. 58 Guilherme, Dk. 90+4 Ahmet Ildiz (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Orgill (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 34 Orgill, Dk. 88 Kulusic, (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Donald, Dk. 85 Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)

 

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Aleksic, Kulusic’in müdahalesiyle yer kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 55. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, topu sol köşeden filelere gönderdi: 1-0

58 dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Soldan Bülent Cevahir'in yaptığı ortada ceza sahası içinde Ömer Şişmanoğlu'nun kontrol edemediği topu Moke uzaklaştırmaya çalıştı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Guilherme, yerden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

72. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Seth'in kısa kalan geri pasında araya giren Orgill, altıpas sol yan çizgisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

80. dakikada Donald'ın ceza sahası solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

83. dakikada ceza sahası içinden topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3 dakikada MKE Ankaragücü mutlak bir golden yararlanamadı. Canteros’un ceza sahasına gönderdiği uzun pası İlhan Parlak kafayla altıpas gerisine indirdi, topla buluşan Kulusic’in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Soldan topla ceza sahası içine giren Ömer Şimanoğlu'nun ortasını altıpas içindeki Ahmet Ildiz kaleye gönderdi. Kaleci Altay Bayındır'dan dönen top, Ahmet Ildız'in önünde kaldı. Bu futbolcu, şık vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:49
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