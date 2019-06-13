Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu seçmesi yapacak

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, alt yapısına yeni yıldızlar katmak için futbolcu seçmesi yapacak. 20-25 Haziran tarihleri arasında Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılacağı açıklanan seçmelere 2003-2004-2005-2006-2007-2008, 2009 ve 2010 doğumluların katılabileceği belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpte her sene yaz aylarında yapılan futbolcu seçmelerinin tarihi ve şartları belli oldu. Buna göre seçmeler 20 Haziran Perşembe günü başlayıp, 25 Haziran Salı günü sona erecek.

Nurettin Soykan Tesisleri’nin antrenman sahasında yapılacak seçmeler tarih ve doğum yılına göre 2003 doğumlular 20 Haziran, 2004 doğumlular 21 Haziran, 2005 doğumlular 22 Haziran, 2006 doğumlular 23 Haziran, 2007-2008 doğumlular 24 Haziran, 2009-2010 doğumlar ise 25 Haziran şeklinde açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüp bu seçmelerden çıkaracağı genç yeteneklere lisans çıkararak Gelişim Liglerinde yararlanacak.