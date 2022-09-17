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Aktüel Evinde ölü bulundu
Aktüel

Evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 17:18:00 -
Evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

Dişli beldesinde M.G, koyunlarına bakan Ali Sağlam'ın (37) hayvanları almaya gelmemesi üzerine evine gitti. Evin kapısı açılmayınca M.G, durumu jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, eve girdiklerinde Sağlam'ı hareketsiz yatarken buldu.

İncelemenin ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sağlam'ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

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