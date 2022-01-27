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Aktüel Evinde ölü bulundu
Aktüel

Evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 17:26:00 -
Evinde ölü bulundu

Sakarya-Akyazı'da, bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu, cinayet şüphesiyle aranan iki zanlıdan biri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, işe gelmeyen Erdem Özdemir'e ulaşamayan arkadaşları, Batakköy Mahallesi'ndeki yakınlarını aradı. Eve girdiğinde Özdemir'i kanlar içerisinde bulan kardeşi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Özdemir'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Olay yerindeki incelemelerde maktulün başının arkasına silah darbesi aldığını tespit eden ekipler, yapılan çalışma sonucu bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin, olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilen diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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