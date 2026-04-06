Evin kapısını açamayan hırsız, kapıya tuvaletini yapıp kaçtı
İstanbul Esenyurt’ta bir kişi hırsızlık amacıyla girmek için uğraştığı evin kapısını açamayınca kapıya tuvaletini yaparak kaçtı.
İstanbul'un Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir adam hırsızlık için girdiği binadaki dairelere girmeye çalıştı. Uzun süre bir evin kapısını açmak için çabalayan adam, başaramayacağını fark edince pes etti. Ardından koridora tuvaletini yapmaya yaparak hızla binadan çıktı. Eve gelen aile bireyleri etrafın ıslanmış olduğunu görünce güvenlik kamerasını kontrol etti. Görüntüleri izleyen aile büyük şok yaşadı.