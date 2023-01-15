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Aktüel Evin çatısında ölü bulundu
Aktüel

Evin çatısında ölü bulundu

Antalya'da bir kişinin cesedi oturduğu evin çatısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 23:33:00 - 2023-01-15 23:33:39
Evin çatısında ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin cesedi oturduğu evin çatısında bulundu.

Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 6 katlı binada yaşayan Turgut Çetek'ten (67) gün içerisinde haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde evin çatısını kotrol etti.

Çetek'in hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yapılan incelemede Çetek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akıtan günısıyı tamir etmek için binanın çatısına çıktığı ifade edilen Çetek'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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