'Everton Vida'yı isteseydi...'

Futbolun kalbi bir ay boyunca Rusya'da attı. Biz de sohbetimize onunla başlayalım. Dünya Kupası sana göre nasıl geçti?

Oynanan maçları ve performansları bir kenara koyarak yorum yapacak olursam, Türkiye olarak biz de Rusya'da olmalıydık. İnsan maçları izlerken bir yandan da 'Bayrağımızı orada dalgalandırmalıydık" diye söyleniyor. En çok biz futbolcular üzülüyoruz bu duruma. Çünkü bir milli oyuncu için en ağır şey böylesine büyük ve önemli bir turnuvayı televizyon karşısından izlemek. Dünya Kupası'nı televizyondan izlerken kendi adıma çok acı çektim.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI OLACAKTIR

Sen ayrıldıktan sonra özellikle gol sıkıntısı yaşayan bir Beşiktaş vardı, bunu nasıl değerlendiriyorsun?

Son 6 ayda öyle bir sorun yaşadık gerçekten. Şampiyonluk o yüzden gitmiş olabilir ama kimsenin yeri doldurulamaz değil. Cenk gitti şampiyonluk gitti söylemini ağır buluyorum. İlk yarıda ben varken de puanlar kaybettik. Şampiyonlar Ligi maçları sonrası gereksiz ve fazlaca puan kayıpları oldu.

Hem Vagner Love hem de Negredo beklenen performansı veremedi. Bununla ilgili ne söylemek istersin?

Oturmuş bir takımımız vardı gerçekten. Ben, Talisca ve Babel'le birlikte Quaresma'nın ortaları... Oğuzhan, Tolgay, Atiba yıllardır birlikte oynadığımız için birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Belki kalsaydım her şey farklı olabilirdi Beşiktaş için ikinci devre. Orasını Allah bilir. Başkanımız Fikret Orman'ın yapacağı transferlerle gelecek yıl da Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayı olacağını düşünüyorum.

EVERTON VİDA'YI İSTESEYDİ...

Vida'yı Everton istiyor olsaydı, en azından fikrimi alırlardı diye düşünüyorum. Klassen çok iyi futbolcu. Beşiktaş'tan Ali Naibi, "Beşiktaş'a gelir mi? diye sordu. Ben de konuştum. "Türkiye'yi düşünmüyorum" dedi. Konu açılmadan kapandı.

Başarının sırrı istikrarlı çalışmak. Türkiye'ye göre hazırlık kampında ve aralarda çok daha ağır çalışıyoruz. Bunun da lige yansıyacağını düşünüyorum.

Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyi forveti. Biz de idare ediyoruz işte. (Gülüyor). Everton'da çok yeniyim. 'Dönersen Beşiktaş'a mı gelirsin' sorularına cevap vermem için çok erken.

BABEL BEŞİKTAŞ'TA KALSIN

Guti ve İlhan Mansız yardımcı antrenör olarak Beşiktaş'ta. Sence katkıları olur mu?

Ben ikisinin maçlarıyla ve golleriyle büyüdüm. Şenol Hoca'ya çok yardımları olacağını düşünüyorum. İlhan Mansız, Beşiktaşlılığıyla genç arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır. Guti de kariyeriyle çok şey katacaktır. Şenol Hoca'nın üzerindeki baskıyı alacaklarını düşünüyorum. Ben çok sevindim o iki efsanenin dönmesine, inşallah Beşiktaş için hayırlısı olur.

15 TEMMUZ BİR DESTANDIR

Cenl Tosun, Türkiye'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü şu sözlerle kutladı: "Türk Milleti 15 Temmuz'da vatanı, geleceği ve demokrasi için canını hiçe sayarak tankların karşısına çıkmıştır. Bu millet nasıl korkusuz ve kahraman bir millet olduğunu göstermiştir. Bir destan yazmıştır. Hain kalkışma sonucu hayatını kaybeden başta Ömer Halisdemir olmak üzere kolluk kuvvetlerinize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha bize 15 Temmuz'lar yaşatmasın."

SABIRSIZLIKLA BABA OLMAYI BEKLİYORUM

Rabbim nasip ederse bir evladımız olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bereketiyle gelir, sağlıklı doğar. Bizim için ayrı bir heyecan ve mutluluk. Allah herkese benimki gibi bir eş, baba ve aile versin. Onların desteği ile hiçbir şeyi özlemiyorum. (Sabah)