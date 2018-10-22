THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Evde yaptıkları deney, pahalıya patladı! Az kalsın ölüyorlardı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde oturan 2 lise öğrencisinin evde yaptıkları deney sonucunda büyük bir patlama meydana geldi. Yaralanan öğrenciler hastanede tedavi altına alındı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:55
Evde yaptıkları deney, pahalıya patladı! Az kalsın ölüyorlardı

 İstanbul Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık G. ve Muhammed Ali Ç.'nin evde yaptığı deneyde patlama meydana geldi. Patlamada lise 3. sınıf öğrencisi Tarık G. (17) hafif yaralanırken, arkadaşı Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu.

Olay, 20 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık G., sınıf arkadaşı Muhammed Ali Ç.'yi ders çalışmak için evlerine davet etti. Evde bir araya gelen iki arkadaş bir süre ders çalıştıktan sonra, test çözmeye başladı. Evin mutfak bölümünde çalışan Tarık G. ve Muhammed Ali Ç., daha sonra deney yapmaya karar verdi. İki arkadaşın deney çalışmasında, kimyasal karışımlar patlamaya neden oldu. Patlamada Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanarken, arkadaşı Tarık G., hafif şekilde yaralandı.

Şok geçirip, çığlık attı

Patlama sesi üzerine mutfağa koşan anne Derya G., gördüğü manzara karşında şok geçirip, çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyup eve gelen komşular, kendi imkanlarıyla Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'yi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay esnasında çıkan duman tüm binayı sarınca, bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri şaşkınlığını gizleyemedi

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri laboratuvarda yapılması gereken deneyin evde yapılmaya çalışıldığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Anne Derya G., oğlu Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'nin ders çalıştıkları sırada bir patlama sesi duyduğunu ve patlama sonrası evi duman sardığını söyledi.

Olaydan sonra Sultangazi Lütfiye Nuir Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarık G.,tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluşan Muhammed Ali Ç., ise yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Ali Ç.'nin Yanık Ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:55
  1. İstanbul
  2. Sultangazi
  3. Evde yaptıkları deney
  4. pahalıya patladı
  5. Deney
  6. patlama
  7. lise öğrencileri
  8. yaralanma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlaç alırken bunlara mutlaka dikkat edin!
    1. İlaç alırken bunlara mutlaka dikkat..
    2. Darbeci hainler, son ana kadar silah..
    3. Bilge Kral Aliya Saraybosna’da anıldı
    4. 4 ilde büyük operasyon! Çok sayıda..
    5. Bazen “Turp gibi” görünmek de dert
    6. Kaşıkçı cinayetinin başrolündeki isim!
    7. EYT'den 700 bin kişi emekli olacak
    8. Dünyada 4 trilyon dolarlık bir pazar..
    9. İYİ Parti'de şok! Bu sözleri söyleyip..
    10. Evde yaptıkları deney, pahalıya..
    11. Kılıçdaroğlu'ndan son dakika EYT..
    12. Avukat Fethi Ahmet Alparslan: İş..
    13. Çok konuşulacak iddia! 'Sabit kuru..
    14. Sınırda dev hareketlilik! Kuyruk 12..
    15. Gerilim iyice tırmandı! Nükleer..
    16. 4 ilde operasyon! 20 kişi yakalandı
    17. Afganistan'da Amerikan helikopterine..
    18. PKK destekçisi 11 sözde akademisyene..
    19. Maltepe'de hafriyat kamyonunun..
    20. Kaçırılan askerlerin görüntüsü..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?