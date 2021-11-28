Evde Trabzon ekmeği nasıl yapılır? Ev yapımı Trabzon ekmeği için gerekli malzemeler neler?
Evde ekmek nasıl yapılır? Pek çok kişi leziz, çıtır çıtır ekmeklerini kendi evlerinde yapmak istiyor. Peki, ev yapımı ekmek için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü ekmek tarifi
Evde ekmek hazırlamak sanıldığı kadar zor değil. Bunun için doğru tarifi bilmek yeterli. İşte, leziz ev yapımı ekmek tarifi
Ev yapımı Trabzon ekmeği için gerekli malzemeler neler?
Malzemeler:
- 2 su bardağı kepekli un
- 6 su bardağı buğday unu
- 2 tatlı kaşığı kuru maya
- 3,5 su bardağı ılık su
- 2 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
- 3 yemek kaşığı su
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Evde Trabzon ekmeği nasıl yapılır?
Hamur malzemelerini derince bir kap içerisinde yoğurun.
Yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamurun üzerine streç film sarın.
Streç filmin üzerine ise bez örtün.
Yaklaşık yarım saat sonra hamurdan parçalar koparıp ekmek formu verip tepsiye yerleştirin.
Ekmeklerin üzerine hazırladığınız su-yağ karışımını sürün.
10 dakika kadar ekmekleri mayalanmaya bırakın.
Ardından ekmeklerinizi 200 derecelik fırında pişirin.
Ekmekler soğuduktan sonra dilimleyip, muhafaza edebilirsiniz.
Afiyet olsun.