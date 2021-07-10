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Kadın - Aile Evde sade dondurma yapımı | Evde dondurma nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde sade dondurma yapımı | Evde dondurma nasıl yapılır?

Kolay dondurma tarifi | Havaların ısınmasıyla dondurma tüketimi de arttı. Anneler hem lezzetli hem de sağlıklı dondurma tariflerini araştırmaya başladı. Peki, evde dondurma nasıl yapılır? Hazır kremayla dondurma nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-07-10 17:23:00 -
Evde sade dondurma yapımı | Evde dondurma nasıl yapılır?

Sıcak havalarda buz gibi dondurmaya kim 'hayır' diyebilir. Leziz ve güvenilir bir dondurma tercih ediyorsanız; yapmanız gereken mutfağa girmek. Peki, evde dondurma nasıl yapılır?

Evde sade dondurma yapımı

Malzemeler:

  • Yarım litre süt
  • 1 paket tek içimlik hazır toz salep
  • Yarım çay bardağı şeker
  • 200 ml krema
  • 1 paket vanilin

Evde dondurma nasıl yapılır?

Öncelikle kremayı güzelce çırpıp buzdolabına alın.

Sütü ve şekeri tencereye ayıp ocağın altını açın.

Kaynamaya başlayan sütün içerisine salep ve vanilini ekleyin.

Ocağı en kısık derece alın ve 20 dakika kadar kaynatın.

Ocağın altını kapatın ve sütün ılınmasını bekleyin.

Süt ılınınca kremayı ekleyip yavaşça kaldırın.

Ardından karışımı dondurma kaplarına boşaltın ve derin dondurucuya kaldırın.

Afiyet olsun.

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Kolay çilek reçeli tarifi | Reçel nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kolay çilek reçeli tarifi | Reçel nasıl yapılır?

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