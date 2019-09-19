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Evde kayısı reçeli nasıl yapılır? | Kayısı reçeli tarifi malzemeleri

Evde kolaylıkla yapabilek reçel türlerinden biri de kayısı reçelidir. Hem sağlıklı hem pratik tarifiyle öne çıkan kayısı reçelinin yapımı oldukça basittir. Peki, evde kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Kayısı reçeli yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte kayısı reçeli tarifi...

19 Eylül 2019 Perşembe 20:10
Evde kayısı reçeli nasıl yapılır? | Kayısı reçeli tarifi malzemeleri

Evde kolaylıkla yapabilek reçel türlerinden biri de kayısı reçelidir. Hem sağlıklı hem pratik tarifiyle öne çıkan kayısı reçelinin yapımı oldukça basittir. Peki, evde kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Kayısı reçeli yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte kayısı reçeli tarifi...

Malzemeler

1 kilo kayısı

3 su bardağı şeker (Meyvenin tadı ve damak zevkinize göre miktarı değiştirebilirsiniz.)

Çeyrek limonun suyu

Evde kayısı reçeli nasıl yapılır?

İşe kayısıları yıkayarak başlayın.

Yıkadığınız kayısıları ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.

Kayısıları tencereye alın ve üzerine şekerleri dökün.

Tencerenin kapağını kapatın ve meyvelerin 1-2 saat sularını salmasını bekleyin.

2 saatin sonunda tencereye 1 su bardağı su ekleyip, ocağın altını açın.

Kısık ateşte reçeliniz kaynarken ara ara köpüklerini toplayın.

Reçel kıvam aldığında limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.

Reçel soğuduğunda kavanozlara boşaltın.

Kayısı reçelini kavanoz içerisinde serin ve karanlık bir yerde kış boyu muhafaza edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 20:10
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