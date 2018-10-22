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Evde diş beyazlatma

Para döküp dişçi koltuğunda bu hallere girmeye lüzum yok.

22 Ekim 2018 Pazartesi 20:28
Evde diş beyazlatma

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal karışımlarla pırıl pırıl beyaz dişlere sahip olabilirsiniz.

Malumunuzdur ki, dişlerin olağan bakımını yapmamak, sigara, çay, kahve gibi sayısız pek çok etken zamanla dişlerin beyazlığını kaybetmesine sebep olmaktadır.

Çilek ve Karbonat ile

Çilek içerisinde plak oluşumunu engelleyen malik asit yer alır. Karbonatta ise sodyum bikarbonat bulunur ve köpürmeyi sağlayarak diş yüzeylerindeki lekelerin çıkmasını yardımcı olur.

Bir adet çileği küçük bir kapta ezin ve yarım çay kaşığı karbonatla karıştırın. Elde ettiğiniz bu kürü diş fırçanızın üzerine koyun ve bir kaç dakika kadar fırçalayın. Ağzınızı çalkalayıp duruladıktan sonra normal diş macununuzla bir defa daha fırçalayın. Yalnız, bu işlemi ayda bir yada iki defa yapabilirsiniz. Aşırısı diş minenize zarar verebilir. Bunu da belirtmiş olalım.

Limon ve Soda/Karbonat

Yarım limon, 2 damla zeytinyağı ve 1 çay kaşığı soda/karbonat ile hazırlayacağınız bu karışım sararmalar konusunda oldukça etkilidir. Arada bir aşırıya kaçmadan uyguladığınız takdirde dişlerinizin beyazlamasını kolaylaştıracaktır.

Bu beyazlatma işlemlerinde dolguların ve porselenlerin renkleri değişmez. Unutmamalısınız.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 20:28
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