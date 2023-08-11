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Kadın - Aile Evde baklava nasıl yapılır? Tatlı severler aman dikkat: Tadıyla ünlü tatlının altını yakmadan yapabiliriz! Mest etti
Kadın - Aile

Evde baklava nasıl yapılır? Tatlı severler aman dikkat: Tadıyla ünlü tatlının altını yakmadan yapabiliriz! Mest etti

Yeniakit Publisher
2023-08-11 23:37:00 - 2023-08-11 23:41:56
Evde baklava nasıl yapılır? Tatlı severler aman dikkat: Tadıyla ünlü tatlının altını yakmadan yapabiliriz! Mest etti

Evde baklava nasıl yapılır? Pratik baklava yapılışı ve evde baklava yapılışı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı geleneklerinden birisi olan baklavayı evde yapmak isteyen vatandaşlar evde baklava yapımını araştırıyor. Tektaş yüzük altın evlilik teklifi ve nişan gibi özel anlarda tercih edilen, ve genellikle altın veya beyaz altın gibi değerli taşlar ve renklerle süslenmiş baklavayı evde yapmak çok kolay! Peki, evde baklava nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler ve yanıtı haberimizde…

Evde baklava nasıl yapılır? Evde pratik baklava tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezlerinden birisi olan baklava tarifi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde kolay baklava yapışışının yolları merak ediliyor. İşte, evde baklava nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

EVDE BAKLAVA NASIL YAPILIR?

BAKLAVA MALZEMELERİ

Mısır nişastası

200 gram margarin

250 gram robotta çekilmiş ceviz veya fındık
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Aldığı kadar un

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 adet kabartma toz

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

Şerbeti İçin;

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırıp üzerine bir su bardağı sütü bir su bardağı sıvı yağı ,bir tatlı kaşığı sirkeyi ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırıp üzerine aldığı kadar un ilave ediyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru güzelce yoğuruyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında yoğurduğumuz hamuru 30 eşit parçaya ayırarak hamurları (ceviz büyüklüğünde) güzelce yuvarlıyoruz.

Yuvarladığımız hamurlardan 1 tane alıp üzerine mısır nişastası serpip oklava yardımı ile bir küçük tabak büyüklüğünde açarak kenarda bekletiyoruz.

Diğer kalan hamurları da aynı şekilde oklava ve mısır nişastası yardımı ile bir küçük

Tabak büyüklüğünde açıp üst üste onar onar biriktiriyoruz. İlk on parçayı nişasta ve oklava yardımı ile bir fırın tepsisi büyüklüğünde yufka şekli veriyoruz.

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