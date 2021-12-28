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Ekonomi Evde bakım parası için gelir şartı var mı?
Ekonomi

Evde bakım parası için gelir şartı var mı?

Merak edilen Evde bakım parası için gelir şartı var mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 21:10:00 -
Evde bakım parası için gelir şartı var mı?

Soru: Benim bir kardeşim engelli. Bu yıl ben sigortalı işe girince ailemizin gelirinin yükseldiği gerekçesiyle annemin aldığı evde bakım parası kesilmişti. Asgari ücretin artması nedeniyle önümüzdeki yıl bu ödemeyi almamız mümkün olur mu? Ayşe M.

Cevap: Engellinin bakımını üstlenenlere evde bakım ücreti ödenir. Ancak bu ödeme geliri belli bir tutarın üstünde olanlara ödenmez. 2022 yılının asgari ücret arttı. Bu sene geliri yüksek çıktığı için evde bakım ücreti alma hakkı olmayanlar, gelir limiti değiştiği için 2022 yılında evde bakım parası almaya hak kazanabilir. 2022 yılında kişi başına düşen geliriniz 2835,60 TL tutarın altında kalırsa anneniz tekrar evde bakım parası alabilir

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