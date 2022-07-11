Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sıralamayla bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Temmuz

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Evde bakım maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Temmuz 2022 itibariyle evde bakım maaşı 3340 TL'ye yükseldi. Kurban bayramı sebebiyle bu ay evde bakım maaşları 8 Temmuz Cuma yani arefe günü hesaplara yatırılmaya başlandı.

Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.