Evcil hayvan taşıma: Sitelerde evcil hayvan yasak mı? Yargıtay'dan emsal karar!

Salgın döneminde evde bakılan hayvan sayısı arttı. Kalkan kısıtlamalarla iş yerlerine ve okullara dönüş sonrası köpek saldırısı ve havlaması şikayetleri arttı.

Tgrt'de yer alan habere göre; Hayvan sahipleri ile apartman sakinlerini karşı karşıya getiren süreçte Yargıtay, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir emsal karara imza attı. Kararda apartman ya da sitenin yönetim planında, "Hayvan beslenemez" ibaresine yer verilmesi durumunda bağımsız bölümlerde kedi ya da köpek beslenemeyeceğine hükmedildi.

Köpek havlaması şikayetiyle açılan davada emsal karar

Yargıtay'ın emsal kararına neden olan dava 10 yıl önce açıldı. Köpek havlaması şikayetiyle açılan ve köpeğin tahliyesinin istendiği dava İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesince 2014'te reddedildi. Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi üzerinden kararı temyiz eden komşunun talebi üzerine bir üst mahkeme kararı bozdu.

Karar binanın bağımsız bölümlerinde uygulanabilecek

İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi ise ilk aldığı kararda direndi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 18'inci Hukuk Dairesini haklı bularak mahkemenin direnme kararını iptal etti. Böylece yönetim planında, "Hayvan beslenemez" yazan sitelerin bağımsız bölümlerinde karara aykırı durumlar tahliye nedeni olarak da kullanılabilecek. Aykırı hareket edenler ya hayvanlarını binanın bağımsız bölümlerinden uzaklaştıracak ya da kendileri binadan taşınacak.

Apartmanda kedi beslemek hakkında kanun

Her apartmanın kendine ait kuralları vardır ve apartman içinde kedi beslemek yasaktır, ama Kat Mülkiyeti Kanununda evcil hayvanların apartmanda bakılıp bakılmaması ile ilgili bir şey bulunmamaktadır. Apartmanda kedi beslemek ve sağlık. Apartmanlarda evcil hayvan beslemek yasaktır her apartmanın kendine göre kuralı vardır ve kurallarda yazar.

THY evcil hayvan alıyor mu?

Evcil hayvan kafesiyle birlikte tartılarak 8 kg ve altındaysa yolcu kabininde, 8 kg'ın üzerindeyse kargo bölümünde taşınır. Evcil hayvan ve kafesin toplam ağırlığına göre sabit ücretlendirme yapılır.

Evcil hayvan taşımak

Sağlık ve dış görünüm açısından kötü durumda olan canlı hayvanlar taşıma için kabul edilmemektedir. Evcil hayvanlar, veteriner tarafından uyutulmuş bir şekilde, imza karşılığında taşınabilir. Evcil hayvana ait sağlık belgesi, aşı kağıdı vb. evraklar kabul işlemleri sırasında yolcunun yanında bulunmalıdır.”