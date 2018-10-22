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Ev yapımı salep nasıl yapılır?

Salebi hazır almak yerine evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? İşte lezzetli ve pratik olan bu tarif için yapmanız gerekenler...

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:31
Ev yapımı salep nasıl yapılır?

MALZEMELER

Yarım çorba kaşığı buğday nişastası

Yarım çorba kaşığı pirinç unu

4 çorba kaşığı toz şeker

4 su bardağı süt

Tarçın

HAZIRLANIŞI

Pirinç unu, şeker ve nişastayı bir tencereye aktarın. Üzerine sütü azar azar ilave ederek karıştırın. Hafif hararetli ateşte koyulaşıncaya kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika kadar daha ateşte tutun ve karıştırın. Fincanlara koyup, üzerini tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:31
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