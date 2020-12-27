Ev ortamında ananas nasıl yetiştirilir?

Olgun bir meyvenin filizlenmeyeceğinden dolayı marketten ya da pazardan seçilen bitkinin olgun olmaması gerekir. Ananas yetiştirmek isteyen kişi bazı noktaları iyi bilmelidir. Öncelikle seçilen ananasın yapraklarının renklerine dikkat edilmesi gerekir. Yaprak renkleri sarı ya da kahverengine dönmüş ananaslar seçilmemesi gerekmektedir.

Ananas tropik bir meyve olmasına rağmen ülkemizde yetiştirilmeye uygun bir meyvedir. Ananas daha çok Hindistan ve Filipinler'de yetişebilen bir meyvedir. Ülkemizde Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde de yetişebilmesi mümkündür. Genelde Adana, Antalya ve Mersin illerinde ananas yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Saksıda ananas nasıl yetişir?

Saksıda ananas yetiştirmek oldukça kolay bir iştir. Seçilen taze ananasın üst kısmındaki yapraklar, bir bütün halinde meyveden ayrılması gerekir. Bunun için çevirip koparılabilir ya da üst bölümü bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz.

Sapı ananasın filizlenmesini sağlayan şeydir. Bu yüzden sapını 10 cm kadar ortaya çıkarmak için bazı yaprakların koparılması gerekir. Alt kısmında bulunan bazı yapraklar kopartılır. Bu işlemi yaptıktan sonra ananasın tabanının kuruması için ters çevrilip bir hafta bekletilmesi gerekmektedir.

İçini suyla doldurabileceğiniz geniş bir cam kavanoz seçin. Ananasın tacına, yani koparılan üst bölümüne birkaç adet kürdan saplayın ve cam kavanozun içerisindeki suya koyun. Cam kavanozu, güneş gören pencerenin önüne koyduktan sonra ananas köklerinin filizlenmesini bekleyin. Filizlenme oluştuktan sonra tacın üst kısmı dışarıda kalacak şekilde toprağa gömün.

Filizlenen ananası saksıya ekmek için ilk önce geniş ve derin bir saksı seçmeniz gerekir. Saksının içerisine mineraller bakımından zengin bir toprak koymayı unutmayın. Saksının tam ortasına ananası yerleştirin. Daha sonra taçların çevresini toprakla doldurun. Ananasın yaprakları ve sapı dışarıda kalması gerekir.