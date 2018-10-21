Ev kazalarına dikkat!

Prizler başta olmak üzere fişler, elektrik kabloları çocuklar için çok tehlikelidir. Bunlar bazen ölümcül kazalara, elektrik yanıklarına ve ev yangınlarına sebep olmaktadır. Annenin meşguliyeti veya dalgınlığı sırasında meraklı bir çocuğun yemek çatalını, sivri uçlu oyuncağını, metal tokayı prizin içine sokmayacağını kim garanti edebilir. Bunun için önceden yeterli önlemler alınmalıdır. “Hey aman yavrum!” diye çığlık atarak önlemeye koştuğunuzda, iş işten çoktan geçmiş olacaktır. Özellikle prizleri güvenli hale getirmek, çocuk odası aydınlatma lambalarının çocuk güvenlikli olanlarını seçmek, kablolar için özel kablo kanalları kullanmak tedbirli olmak açısından çok önemlidir.

Kız çocuklarının anneleri taklidi bilhassa ütü konusunda son derecede tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Elektrik çarpma tehlikesinde başka, yanık tehlikesi de var.. Bu yüzden ütü yaparken, yarım bırakıp başından ayrıldığınızda minik kızınızın ütüye meraklanabileceğini asla unutmamalısınız. Ütüyü ve kablosunu çocuğun erişemeyeceği şekilde bırakmalısınız..

SADECE ELEKTRİK Mİ?

Ev kazaları, özellikle 0-6 yaş döneminde çeşitli yaralanmalara, sakatlanmalara ve ölümlere sebep olması açısından önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu kazaların başında da elektrik geliyor.

Evin genel elektrik güvenliği, mutfak, banyo, çocuk odası, salon-oturma odası gibi mekanın özelliğine, taşıdığı riske göre ayrı ayrı dikkate alınıp değerlendirilmelidir. Prizler, ara kabloları, fişler ile pişirici ve ısıtıcı gibi elektrikli ev aletleri özelliklerine ve bulunduğu mekana göre güvenli hale getirilmelidir.

Banyolarda, tuvaletlerde elektrik kadar başka tehlikeler de var minikler için.

Oralarda küvet ve kova içerisinde biriktirilen sular, insanı haşlayabilecek ısıdaki kaynar sular, sert ve kaygan zemin, zehirlenmeye sebep olabilecek, ilgi çekici renk ve şekillerdeki makyaj malzemeleri, tıraş bıçakları, saç kurutma ve tıraş makinesi gibi elektrikli aletler ile tuvalet klozetleri ve kapakları; boğulma, haşlanma ve sıkışma başta olmak üzere çocuklar için çeşitli tehlike kaynaklarıdır.

Evde bekleyen tehlikeler

Ev kazalarının en fazla görüldüğü alanlardan biri de mutfaklardır. Kızgın yağlar, kaynayan sıvı içecek ve yiyecekler, çocukların üzerine sıçrayabilir. Meraklı bir çocuk, sıcak bir yemeği veya kaynayan çaydanlığı ocağın üzerinden çekip üstüne devirebilir veya elektrikli bir ev aletinin içine elini sokabilir. Ancak güvenlik açısından yapılacak bazı küçük tasarımlar ve bilinçli yapılacak düzenlemeler ile potansiyel kazaları en aza indirmek mümkün olabilir.

● Isıtıcı veya şömine/soba gibi alevli malzemelerden dolayı yanma.

● Çocuğun balkon, veranda ve merdivenlerden düşmesi.

● Keskin kenar veya köşelere çarpma, düşme.

● İçeceklere ulaşabilme çabasında onların şişelerini devirme veya kırılmasına sebep olma.

● Cam kapı veya pencerelere çarpma, düşme.

● Çocuğun, iyi sabitlenmemiş duvara asılan elemanlara; raflara ve mobilyaların üzerine tırmanarak çıkmaya çalışması sonucu devrilmeleri.

● Elektronik aletler ve prizlerle oynamaları sonucu elektrik çarpması.

● Boğulma.

● Sıcak su yanma ve haşlanmaları.

● Düşmeler ve kaymalar.

● Çocuğun tuvalette kilitli kalması.

● Çocuğun banyo penceresinden dışarıya tırmanması.

● Zehirlenme.

● Kırık cam veya keskin objelerden dolayı yaralanma.