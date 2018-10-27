Ev kazaları açısından yaşlılar büyük risk altında

Ev kazalarının meydana geliş sebeplerinin büyük kısmı bilgisizlik tedbirsizlik ihmal gibi önlenebilir insan hatalarından kaynaklanıyor.

Yaşlılarda kemik yoğunluğunun azalması ve kemiğin daha kırılgan olması düşmeler en sık yaralanma sebebi olmakta..



Telefona ulaşma

Yaşlıların bulunduğu evlerde ambulans ve yangın gibi acil telefon numaralarının her telefona yapıştırılması rakamları kolayca seçilen telefonlar tercih edilmesi mümkünse her odaya da telefon yerleştirilmesi gerekiyor.

Telefonların düşme durumunda yerden uzanabilecek mesafede olmalı.

Kapı kolları

Kapı tutamaklarının kolayca çalışması, kapı eşiklerinin olmaması kapılarda yuvarlak kapı tokmağı yerine kertiği olan kapı kollarının tercih edilmesi, kapıların içerden kolayca açılıp, dışarıdan ise birinin girişini önleyecek güvenlikte olması gerekiyor.

Kapı üzerlerinde bulunan tutma kolları, tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar için olduğu kadar yardım almaksızın yürüyebilen yaşlılar için de oldukça faydalı..



İlaçlar, halı, kilim

İlaçların kendi kutularında tutulması yanlış ilaç kullanımının engellenmesi açısından önemli.. Ayrıca kutuların üzerine uyarılar yazılması gerekmekte..

Zeminine kayabilecek özellikte olan halı kilim serilmemeli.

Aydınlatma için kullanılan aletlerin temiz ve iyi durumda olması gerekirken elektrik telefon kabloların açıkta ve takılmaya yol açabilecek biçimde olmaması önemli.

Prizler, fişler

Elektrik fiş ve prizleri geceleri acil durumlarda kolayca görünebilmeli. Mutfak banyo gibi su kullanılan alanlarda ıslak zeminin kolayca kayabilecek materyalden yapılmamasında fayda var. Yaşlılar için tabanı kaydırmaz terlik ya da ayakkabı seçilmesi gerek.

Evlerde çocuk oyuncakları ortalıkta bırakılmamalı.

Merdivenler

Yaşlıların evlere girişlerinde problem yaşanmaması için geniş ve yatay sahanlık gerekiyor. Merdivenlerin basamak yüksekliği 140 basamak uzunluğu ise 380 milimetreyi geçmemeli. Uzun merdivenlerde ise yaşlıların dinlenebilmesi için sahanlık bırakılmalı.

MOBİLYALARINIZ SORUN

Mobilyaların yaşlıların düşme ve çarpma riskini azaltmak için duvarlar boyunca ve alanın köşelerine yerleştirmelisiniz. Kapıya yakın olarak yerleştirilmiş bir oturma yerinin eve yorularak gelen yaşlı bireyin dinlenmesine imkan sağlar. Kapıya ya da duvara yerleştirilen bir tutma kolunun da düşme riskini azaltacaktır.

Yaşlıların vakitlerinin çoğunluğunu oturarak geçirmeleri nedeniyle oturma odasında kötü tasarlanmış sandalyeler ve koltuklar bulunmasının omurgayı ve bacakları rahatsız edeceği ayağa kalkmayı da güçleştireceğini unutmamalısınız. Ona tek seçenek bırakmanız da haksızlık olacaktır. Yumuşak oturaklı ama sert destek kollu sandalye ve koltuklar gerekir. Ayağa kalkmalarının zor olmaması için de oturma yüksekliğinin çok alçak ve derin olmaması da..

ONLARIN RUH HALİNİ DÜŞÜNÜN

Koltuk ve sandalye döşemelerinde yaşlıların karamsar ruh halinden uzaklaşmalarını sağlayacak canlı renkler küçük çiçek desenli kaygan olmayan kumaşlar tercih edebilirsiniz.

Yaşlıların baston çoğunun kullandığı düşünülerek kapı üzerinde bir baston askısı yapabilirsiniz. Elbiselerini asmak için ise erişim engelleri düşünülerek farklı yükseklikli askılar tercih etmelisiniz.

MUTFAĞA DA GÖZ ATMALISINIZ

Yaşlıların daha konforlu yaşayabilmeleri için kapı kolları elektrik düğmeleri ve prizler için uygun yükseklikle seçmek yerinde olur.

Yaşlıların mutfakta daha az yorulmaları için sağ veya sol el kullanımına bağlı olarak fırın tezgah ve bulaşık makinesinin uygun yönde yerleştirilmesi; ocak ısıtıcı gibi araçların düğmelerinin açık kapalı durumları kolayca fark edebilecek biçimde işaretletmiş olması tezgah yüzeyinin çok yüksek olmaması da hayatı kolaylaştırıcı düzenlemeler olacaktır.



Özellikle bıçak kullanılan çalışma yüzeylerinde parlak ışık kullanılmaması hem sıcak hem soğuk su akışını sağlayan yuvarlak olmayan tek kontrollü musluklar kullanılması da yaşlıların maruz kalabileceği ev kazalarını önleyebilir. Yaşlıların mutfakta çalışırken uzun ya da sarkıntılı olup tutuşmaya neden olabilecek kıyafetler giymemesi gerektir.

BANYODA AYAKLARI KAYMASIN

Yaşlılar için banyolarda kaymayı engelleyici oturma yeri olan geniş bir duş yeri hazırlamalısınız. Banyo zemininin buharın yoğunlaşmasıyla oluşan nemliliği giderebilecek kaymaz özellikli malzemelerle kaplanması gerekir.

Ayrıca onların rahat abdest almalarına uygun yükseklikte lavabonuz olursa, hayır duası alırsınız.

Yatak odasının banyo ve tuvalete yakın olması özellikle yatak ile tuvalet arasındaki alanda dolaşımın engellenmesine neden olacak eşya bulundurulmaması gerektiğini de belirtelim.

AMA UZATTINIZ DEMEYİN

Onlar size çok emek verdiler; emzirmekten, altınızı temizlemeye kadar.. Çalışıp didinip yıllarca ekmeğinizi aşınızı getirdiler.. Onlarla en güzel helalleşmek; onlara hizmette kusur etmemek ve “bir öff bile demeden” güler yüz göstermektir..

Çok mükemmel bir ev ortamı hazırlasanız bile eğer yüzünüz gülmüyorsa hiçbirşeye yaramayacağını unutmayınız!

Koridorlar geçilerek gelinen ev kapılarının rahat bir geçişi sağlaması için en az 800 en fazla 1000 milimetre aralığında olmalı..