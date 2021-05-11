Bayramlarda evler misler gibi baklava, sarma kokar. Bu yıl eş dost ziyaretleri olmasa da çekirdek aileler, telefonlarla sevdikleriyle bayramlaşabilecek. ‘Ah nerede o eski bayramlar’ sözlerinin evlerden yükseleceği şu günlerde pek çok hanım alışkanlık üzere baklavalarını erkenden hazırlamaya başladı. Peki, önceden açılan baklava kaç gün taze kalır?

Ev baklavası şerbetsiz ne kadar dayanır?

Baklavayı pişer pişmez sıcak şerbetle buluşturabilirsiniz. Ancak baklavayı günler öncesinde açıp sonrasında şerbetleyebilirsiniz. Açtığınız baklavayı 3-5 gün soğuk ve kuru bir yerde üzerini kapatarak saklayabilirsiniz.