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Yemek Tarifleri Ev baklavası şerbetsiz ne kadar dayanır?
Yemek Tarifleri

Ev baklavası şerbetsiz ne kadar dayanır?

Şerbetlenmeye baklava kaç gün taze kalır? Bayramda leziz ev baklavası yemek isteyenler şimdiden hazırlıklara başladı. Baklavayı önceden açan ancak şerbetlemeyenler bu şekilde tatlının ne kadar süre dayanacağını merak ediyor. Peki, şerbetlenmeyen baklava kaç gün dayanır?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:41:00 -
Ev baklavası şerbetsiz ne kadar dayanır?

Bayramlarda evler misler gibi baklava, sarma kokar. Bu yıl eş dost ziyaretleri olmasa da çekirdek aileler, telefonlarla sevdikleriyle bayramlaşabilecek. ‘Ah nerede o eski bayramlar’ sözlerinin evlerden yükseleceği şu günlerde pek çok hanım alışkanlık üzere baklavalarını erkenden hazırlamaya başladı. Peki, önceden açılan baklava kaç gün taze kalır?

Ev baklavası şerbetsiz ne kadar dayanır?

Baklavayı pişer pişmez sıcak şerbetle buluşturabilirsiniz. Ancak baklavayı günler öncesinde açıp sonrasında şerbetleyebilirsiniz. Açtığınız baklavayı 3-5 gün soğuk ve kuru bir yerde üzerini kapatarak saklayabilirsiniz. 

Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?
Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?

Yemek Tarifleri

Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?

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