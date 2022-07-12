Euro/dolarda geri sayım!

Euro/Dolar da “parite” yani 1 seviyesi için geri sayım sürüyor.

Salı günü sabah saatlerinden itibaren euro karşısında güçlenmeye devam eden dolar, 1.004 seviyesine kadar geldi.

Çaprazın parite seviyesine gelmesinin önünde şimdilik opsiyon bariyerlerinin engel olduğu konuşuluyor.

Dolar Endeksi, 108.28 ile 2002 zirvesini yeniledi.

Yatırım bankası Goldman Sachs, yayınladığı raporda Cuma günü gelen güçlü ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası daha da güçlenen doların, 75 baz puanlık yeni bir faiz artırımı beklentisini yansıttığını belirtti.

Goldman analistleri “Geleneksel olarak Euro Bölgesi’nde 1 puanlık büyüme düşüşü beklentisi, euro/dolarda %2’lik değer kaybına neden oluyor. Euro Bölgesi’ne yönelik olumsuz beklentilerimiz gerçekleşirse, euro/dolarda %5’lik daha aşağı yönlü hareket yaşanabilir” görüşünü aktardı.