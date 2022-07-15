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Ekonomi Euro'daki düşüş sonrası döviz bürolarında dikkat çeken hareketlilik
Ekonomi

Euro'daki düşüş sonrası döviz bürolarında dikkat çeken hareketlilik

Dolar kuru ve Euro'daki hareketlenmeler sonrası vatandaşlar döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 11:18:00 -
Euro'daki düşüş sonrası döviz bürolarında dikkat çeken hareketlilik

Döviz piyasaları dün kapanışa saatler kala hareketlendi. Amerikan Doları artış göstererek Euro'ya yaklaştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı döviz bürolarında kuyruklar oluştu.

 

Amerikan Doları, ABD’nin enflasyon verilerinin ardından dün değer kazanarak euroyu geçti. Doların yükselişi tarihi Kapalıçarşı’daki döviz tabelalarına da yansıdı.

Bu artışın ardından bazı vatandaşların döviz bürolarında kuyruk olduğu görüldü.

Kapalıçarşı’ya alışveriş içi gelen Mustafa İlhan doların yükselişi ile ilgili “Benim izlenimim Avrupa Birliği’nin Rusya Ukrayna savaşında bir bütün olmayışından dolayı Euro düştü.” diye konuştu.

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