Euro'daki düşüş sonrası döviz bürolarında dikkat çeken hareketlilik
Dolar kuru ve Euro'daki hareketlenmeler sonrası vatandaşlar döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Döviz piyasaları dün kapanışa saatler kala hareketlendi. Amerikan Doları artış göstererek Euro'ya yaklaştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı döviz bürolarında kuyruklar oluştu.
Amerikan Doları, ABD’nin enflasyon verilerinin ardından dün değer kazanarak euroyu geçti. Doların yükselişi tarihi Kapalıçarşı’daki döviz tabelalarına da yansıdı.
Bu artışın ardından bazı vatandaşların döviz bürolarında kuyruk olduğu görüldü.
Kapalıçarşı’ya alışveriş içi gelen Mustafa İlhan doların yükselişi ile ilgili “Benim izlenimim Avrupa Birliği’nin Rusya Ukrayna savaşında bir bütün olmayışından dolayı Euro düştü.” diye konuştu.