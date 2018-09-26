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EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede oynanacak?

Ev sahibi ülkenin belirleneceği UEFA EURO 2024 için heyecan dorukta. Türkiye ve Almanya'nın ev sahipliği için başvuruda bulunduğu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığının sonucu, 27 Eylül'de Nyon'da belirlenecek. EURO 2024 konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini söyleyerek, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz."dedi. Türkiye, EURO 2016 seçimini Fransa karşısında 1 oy farkla kaybetmişti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:00
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede oynanacak?

Ev sahibi ülkenin belirleneceği UEFA EURO 2024 için heyecan dorukta. Türkiye ve Almanya'nın ev sahipliği için başvuruda bulunduğu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığının sonucu, 27 Eylül'de Nyon'da belirlenecek. EURO 2024 konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini söyleyerek, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz." dedi.

Türkiye ve Almanya'nın ev sahipliği için başvuruda bulunduğu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke belli oluyur. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığının sonucu, 27 Eylül'de Nyon'da belirlenecek. Düzenlenecek organizasyonda  TSİ 14:00'de Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirecek. Sonrasında yapılacak olan oylamanın ardından 15:45'te ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak.

Futbol ateşi Avrupa'da yakılsa da heyecan tüm dünyayı sarıyor. Şampiyona dünya çapında ilgi görüyor. Yüz milyonlarca futbolsever televizyon ekranlarında bu coşkuya ortak oluyor. Yüzbinlerce kişi tribünlerde yerini alıyor.

EURO 2016'YI 1 OYLA KAYBETTİK

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği için daha önce 4 kez aday oldu. 2016 seçimini Fransa karşısında 1 oy farkla kaybetti. 2020 için yine yola çıkıldı. Ancak UEFA yönetimi Türkiye'nin hem 2020 olimpiyatlarına hem de EURO 2020'ye aday olması üzerine bir kural ve format değişikliğine gitti. EURO 2020’de maçlara 13 ayrı ülkenin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

TÜRKİYE, 2024 İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol şampiyonası'nın ev sahipliği için yeniden devreye girdi. EURO 2024 için adaylığını 15 Şubat 2017 tarihinde açıkladı. Adaylık başvurusu da 2 Mart 2017'de yapıldı. Bir gün sonra da UEFA EURO 2024 için Türkiye ile Almanya'nın aday olduğunu açıkladı.

 

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:00
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