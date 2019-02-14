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Eugen Gehlenborg: "Euro 2024 siyasi nedenlerden dolayı Türkiye’ye verilmedi"

Almanya Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Eugen Gehenborg, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’ye siyasi nedenlerden dolayı verilmediğini söyledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:08
Eugen Gehlenborg: "Euro 2024 siyasi nedenlerden dolayı Türkiye’ye verilmedi"

Almanya Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Eugen Gehenborg, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’ye siyasi nedenlerden dolayı verilmediğini söyledi.


Almanya Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Eugen Gehenborg, katıldığı bir sosyal proje galasında açıklamalarda bulundu. Gehenborg, Euro 2024’ün hangi ülkede yapılacağının belirlenme süreci ile ilgili konuşarak, "Almanya’nın altyapısı daha güçlü olduğundan ve Türkiye’nin bazı siyasi olumsuzlukları olduğundan dolayı oylamanın Almanya lehine sonuçlanacağını daha önceden tahmin ediyorduk. Ayrıca Almanya, Türkiye’den daha güvenli bir ülke olması da bunda etken oldu" şeklinde konuştu.



"Danışmanları Mesut Özil’i yanlış yönlendirdi”


Türk gençlerinin çok hırslı ve güçlü olduğunu belirten Gehlenborg, Mesut Özil hakkında da konuşarak, “Alman Futbol Federasyonu Mesut Özil ile iletişim kurmak istedi ancak danışmanları Mesut’u yanlış yönlendirerek kritik bir süreç yaşanmasına neden oldu. Herkes, herkesle görüşebilir ve hürdür ancak böyle bir medyatik kaosa girildiğinde Gündoğan gibi açık bir şekilde kamuoyu karşısına çıkması gerekirdi. Ancak kendisi internet üzerinden İngilizce dilinde kısa bir savunma yazma gereği duydu. Biz böyle bir açıklama şekline anlam veremiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:08
  1. doğa

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