Etli yemek tarifleri | Çoban kavurma nasıl yapılır?
Kuşbaşı etle hangi yemekler yapılır? Akşama kırmızı etli bir yemek pişirmek isteyenler 'Et yemeği tarifleri' konusunu araştırıyor. Peki, çoban kavurma nasıl yapılır? Tam ölçülü çoban kavurma tarifi
Et yemeği pişirmek isteyenler hem kolay hem de leziz tarifleri araştırıyor. İşte, çoban kavurma tarifi
Çoban kavurma tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1 kilo kuşbaşı et
- 4-5 adet yeşil biber
- 1-2 diş sarımsak
- 4 adet domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Kırmızı toz biber
- Kimyon
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
Çoban kavurma nasıl yapılır?
Öncelikle etleri tencereye alın. Tencerenin kapağını kısıp kısık ateşte etleri pişmeye bırakın.
Et suyunu salım çekince tencereye sıvı yağı ve tereyağını ekleyip kavurun.
Soğan, sarımsak ve biberleri ekleyip kavurmayı sürdürün.
Domates, salça ve baharatları ilave edin.
Sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
Etleriniz suyunu hızlı çekerse bir miktar dana sıcak su ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.