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Gündem Etli ekmekçi katil çıktı! Yalnız yaşayan komşusunu 60 bin lira için katletti
Gündem

Etli ekmekçi katil çıktı! Yalnız yaşayan komşusunu 60 bin lira için katletti

Yeniakit Publisher
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Etli ekmekçi katil çıktı! Yalnız yaşayan komşusunu 60 bin lira için katletti

Konya'da etli ekmek salonu işleten 40 yaşındaki Aytaç Görmez, 70 yaşındaki komşusunu 60 bin lirasını almak için bıçaklayarak katletti. Suçunu itiraf eden Görmez ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Y.K. (30) ve A.B. (50), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesi Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde oturan ve yalnız yaşayan Nuran Şenli, cuma günü sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Şenli'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Şenli'nin gece saatlerinde yan binada etli ekmek salonu işleten Aytaç Görmez tarafından öldürüldüğünü saptadı. Görmez, düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada Şenli'den zorla aldığı yaklaşık 60 bin TL ile suç aleti bıçak ele geçirildi. Araştırmasını derinleştiren polis, olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Y.K. ve A.B.'yi de gözaltına aldı. Aytaç Görmez'in yapılan sorgulamasında suçunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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