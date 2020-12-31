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Aktüel Etiyopya'nın Kahire Maslahatgüzarı Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Aktüel

Etiyopya'nın Kahire Maslahatgüzarı Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 01:50:56 -
Etiyopya'nın Kahire Maslahatgüzarı Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

KAHİRE (AA) - Etiyopyalı bir yetkilinin yaptığı açıklamaların "içişlerine müdahale" olarak görülen Adis Ababa'nın Kahire Maslahatgüzarı, Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan kısa açıklamada, Etiyopya'nın Kahire'deki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti'nin açıklamalarının Mısır'ın içişlerine müdahale olarak değerlendirildiği ve bu konuda açıklama yapılması istendiği kaydedildi.

Mufti'nin açıklamalarına ilişkin ayrıntılı bilgi ise verilmedi.

- Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır’da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek’in 2011’de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor. Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor. Addis Ababa yönetimi, barajın bölge ülkelerine zarar vermeyeceğini savunuyor. Etiyopya, inşası bitmek üzere olan barajda temmuzda su tutmaya başlamıştı.

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