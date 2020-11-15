Etiyopya'daki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 25 bine yaklaştı

HARTUM (AA) - Sudan, Etiyopya’nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle ülkelerine sığınanların sayısının 25 bine yaklaştığını açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Sudan Mülteciler Komiserliği Başkanı Abdullah Süleyman, dün, Kadarif eyaletindeki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile mülteciler için barınma ve yardım konusunu görüştü.

Süleyman, çatışmalardan kaçan yaklaşık 25 bin Etiyopyalının Sudan’ın Kesele ve Kadarif eyaletlerine geçtiğini belirterek, uluslararası topluma acil destek çağrısında bulundu.

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ulusal basındaki haberlere göre TPLF, orduya destek verdiği gerekçesiyle Etiyopya'nın çeşitli eyaletlerinin yanı sıra Eritre'nin başkenti Asmara'ya da roketli saldırılar düzenledi.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Tigray halkına yapılan saldırılar durmadığı sürece saldırıları yoğunlaştıracaklarını kaydetmişti.

- Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

















