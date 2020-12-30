Etiyopya'da, isyancı TPLF güçleriyle ordu birliklerinin çatışmasında insani yardım gönüllüsü öldü
İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleriyle ordu birlikleri arasındaki çatışmalar sırasında bir insani yardım gönüllüsünün öldüğü bildirildi.
Uluslararası yardım kuruluşu ZOA International, yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki yardım gönüllüsünün, ülkenin kuzeyindeki Hitsats mülteci kampında, TPLF güçleriyle ordu birlikleri arasındaki çatışmalar sırasında öldüğünü açıkladı.
Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle aralıkta 4 insani yardım gönüllüsünün daha öldürüldüğü bildirilmişti.
- Yüz binlerce kişi göç etti
Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtildi.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurarak suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.