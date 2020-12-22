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Aktüel Etiyopya ve Sudan sınır sorununun çözümüne yönelik anlaştı
Aktüel

Etiyopya ve Sudan sınır sorununun çözümüne yönelik anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:17:53 -
Etiyopya ve Sudan sınır sorununun çözümüne yönelik anlaştı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, komşu ülke Sudan ile çatışmalara yol açan sınır anlaşmazlıklarını çözmek için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Dina Mufti, basına yaptığı açıklamada, Etiyopya düşmanlarının ülke sınırındaki krizi tırmandırmaya çalıştığına dikkati çekti.

Mufti, "Düşmanlarının çabalarına rağmen iki ülke tüm sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmek için anlaştı." dedi.

Sudan ile yaşanan sınır sorununun hükümetler arası bir problem olmadığına işaret eden Mufti, Doğu Afrika bloku Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) toplantısında da iki ülke liderlerinin sorunun çözümüne yönelik görüşmeler yaptığını sözlerine ekledi.

- TPLF'ye yönelik operasyon sınır sorununa neden oldu

Etiyopya'nın Sudan sınırındaki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlattığı operasyonun ardından yeniden alevlenen sınır sorunu iki ülke arasındaki tansiyonun da yükselmesine neden oldu.

Son olarak Sudan, geçen hafta Etiyopyalı milislerin Sudan topraklarına girerek askerlerini pusuya düşürdüğünü açıkladı.

Öte yandan Sudan hükümeti, Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

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