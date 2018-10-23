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Etiler'de huzurevinde feci ölüm

İstanbul Etiler'de bulunan bir huzurevinde kalan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın, kaldığı dairenin balkonundan düşerek feci şekilde can verdi.

23 Ekim 2018 Salı 15:40
Etiler'de huzurevinde feci ölüm

İstanbul Etiler’de bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen bir kadın, 5. kattaki dairesinin balkonundan aşağıya düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası kadının cenazesini gören huzurevi sakinleri, arkadaşlarının ardından gözyaşı döktü.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerindeki bir huzurevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Kamile Akyüz, yaşadığı dairenin balkonuna çıktı. Burada bir süre hava alan yaşlı kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle 5. katın balkonundan düşerek yere çakıldı. Düşme sonrası talihsiz kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Olayın ardından huzurevi yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de cenazenin çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Terliği savruldu, arkadaşları gözyaşlarıyla izledi

Öte yandan olayı duyan çevredeki vatandaşlar ve huzurevinde yaşayanlar ise uzun süre çalışmaları izledi. Yaşlı kadının düştükten sonra ayağından çıkarak etrafa savrulan terliği ise yürekleri burktu. Olay yeri inceleme ekiplerinin uzun süre inceleme yaptığı yaşlı kadının cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 15:40
  1. İstanbul
  2. etiler
  3. Huzurevi'nde feci ölüm
  4. Kamile Akyüz

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