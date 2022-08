Et ve Süt Kurumu kuzu toklu alım fiyatı ne kadar? Et ve Süt Kurumu tokluları kaçtan alıyor?

Et ve Süt Kurumu kuzu koyun eti kampanyasına gittiğini açıkladı, Buna göre Et Süt Kurumu gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak. Et ve Süt Kurumu kuzu toklu alım fiyatının kilogram başına ne kadar olduğunu açıkladı. Peki Et ve Süt Kurumu kuzu toklu alım fiyatı ne kadar? Et ve Süt Kurumu tokluları kaçtan alıyor?