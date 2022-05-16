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Ekonomi Et fiyatları ne kadar? Kıyma, bonfile, antrikot ve kuzu pirzola ne kadar oldu? Güncel et fiyatları...
Ekonomi

Et fiyatları ne kadar? Kıyma, bonfile, antrikot ve kuzu pirzola ne kadar oldu? Güncel et fiyatları...

Et fiyatları son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı boyunca ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Ramazan ayının bitmesiyle birlikte kırmız et fiyatlarına yeni zam geldi. Peki et fiyatları ne kadar? Ete zam geldi mi? Kırmızı et fiyatları ne kadar oldu? Kıymanın kilosu ne kadar? Bonfile kilosu, antrikot ve kuzu pirzolanın kilosu ne kadar? İşte güncel et fiyatları...

Yeniakit Publisher
2022-05-16 11:04:00 - 2022-05-16 11:12:56
Et fiyatları ne kadar? Kıyma, bonfile, antrikot ve kuzu pirzola ne kadar oldu? Güncel et fiyatları...

Et fiyatları, yapılan KDV indirimlerinin ardından en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Temel gıda ürünlerinde gerçekleştirilen %7’lik KDV indirimi ile %8’den %1’e düşürülen ürünler arında et de var. Et fiyatları en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. 1 kilo et ve kıyma ne kadar? Mynet’in haberine göre,Ramazan ayı öncesinde zam üstüne zam gelen kırmızı et fiyatlarına bir zam daha geldi. Et fiyatları bir ayda 40 TL birden zamlandı. Yeni zamla birlikte dana kıymanın kilosu 150 TL'ye, bonfilenin kilosu 210 liraya, kuşbaşı 160 TL'ye, antrikot ve kuzu pirzolanın kilosu da 200 liraya çıktı.

Et ve Süt Kurumu et fiyatları

Carrefoursa et fiyatları

Dana Kıyma 109 TL,

Kuzu But kemiksiz 153,25 TL

Kuzu kuşbaşı 165,70 TL,

Dana kuşbaşı 119,45 TL,

Dana sote 139,45 TL,

Kuzu biftek 169,65 TL

Kuzu pirzola 227,60 TL

Migros et fiyatları

Dana kıyma 10975, TL

Dana döş 120,47 TL,

Dana But sotelik et 159,66 TL

Dana antrikot 219,91 TL

Dana but biftek 152,18 TL,

Dana kuşbaşı (orta yağlı) 135,82 TL

Dana bonfile 298,50 TL

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