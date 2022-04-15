  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Et benlerini patır patır döken tarifler! Et benleri nasıl düşürülür?
Kadın - Aile

Et benlerini patır patır döken tarifler! Et benleri nasıl düşürülür?

Basit ve kolay yöntemler sayesinde vücudunuzda görmekten hoşlanmadığınız et benlerinden kurtulmanız mümkün. Et beni nasıl düşer? Et benleri doğal yolla nasıl yok edilir?

Yeniakit Publisher
2022-04-15 22:21:00 - 2022-04-15 22:38:10
Et benlerini patır patır döken tarifler! Et benleri nasıl düşürülür?

Et beni nedir?

Et beni, cildin katmanlarında çeşitli nedenlerle oluşan deformasyon sonucunda meydana gelir.

Akrokordon, fibroepitelyal polip ve molluscum pendulum isimleriyle de bilinir.

Cilt renginde veya kahverengi tonlarında olabilir.

Vücudun her yerinde çıkabilir. Ancak genellikle vücut kıvrımları ve sürtünme yerlerinde görülür. En çok göz kapakları, koltuk altı ve boyunda ortaya çıkar.

Her yaşta ortaya çıkan bir sorundur ancak yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Toplumun yaklaşık yüzde 25’ini etkileyen bir sorundur.

Sayıları değişkendir. Bir veya birden fazla olabilir.

Et beni sap denilen küçük bir bağlantı noktasıyla vücuda bağlıdır.

Kimi et benlerinin büyüklüğü sabitken kimileri ise devamlı büyür.

Et benleri genellikle zararsızdır. Sadece ezilme veya koparılma durumuna ağrı yapabilir.

Et beni ile ilgili en önemli şikayet estetik açıdan kötü görünmesidir.

Et benler genellikle siğille karıştırılır. Ancak ikisi birbirinden çok farklıdır. Örneğin siğil bulaşıcıdır ama et beni değildir. Ayrıca siğillerin üzeri pürüzlüdür, et benlerinin yüzeyi ise düzgündür.

Et beni tedavisi nasıl yapılır sorusunun cevabı öncelikle bir uzmana görünmekten geçer. Hekim görüşüne göre bitkisel veya doğal yollar denenebilir.

Et beni tedavisi için hangi doktora gidilir diye merak ediyorsanız cildiye uzmanlarına ya da genel cerrahlara görünebilirsiniz.

Et benleri genellikle kansere dönüşmez.

Et beni neden çıkar?

Et beni kolajenin cildin yağlı katmanlarında birikmesiyle oluşur. Genellikle genetik geçişlidir. Aile üyelerinde et beni olan kişilerde görülme oranı yüksektir. Ayrıca gebelik sürecindeki hormonal değişimler de et beni oluşumuna sebep olur. Bunun yanı sıra obezite ve şeker hastalığı olan kişilerde sık rastlanır.

Et beninin en önemli sebebi ise cildin katlandığı vücut kıvrımlarında oluşan sürtünmedir. Bu sürtünmeye kravat, boğazlı kazak gibi vücudu sıkan giysiler de sebep olabilir. Et beni vücuttaki kan akışıyla beslenir. Eğer kan akışı kesilirse kendiliğinden kurur ve düşer.

Et beninin el ile koparılması kesinlikle önerilmez. Eğer et beni estetik açıdan sizi rahatsız ediyorsa yukarıda belirttiğimiz doğal çözümleri deneyebilir ya da bir hekime danışabilirsiniz.

Her derde deva sarımsak tozu nasıl yapılır? Nasıl kullanılır?
Her derde deva sarımsak tozu nasıl yapılır? Nasıl kullanılır?

Kadın - Aile

Her derde deva sarımsak tozu nasıl yapılır? Nasıl kullanılır?

Et beni oluşumuna zemin hazırlayan faktörler şu şekilde özetlenebilir:

  • Hamilelik
  • Yaşlılık
  • Güneşe maruz kalma
  • Sürtünmeye sebep olan kıyafetler
  • Obezite
  • Şeker hastalığı
  • Genetik faktör
  • İnsülin direnci

Küçük et benleri nasıl yok edilir?

Limon suyu yöntemi

Asitli yapısı ve pH düşürücü etkisi sayesinde et benleriyle başa çıkabilen doğal şifa kaynağıdır. Yarım bardak su ile bir adet limonun suyunu karıştırın. Pamuk yardımıyla karışımı et beninin üzerine sürün. Bu yöntemi haftada 3 kez tekrarlayın. Yaklaşık bir ay içinde et benleri düşmeye başlayacaktır.

Aspirin yöntemi

İki adet aspirini bir yemek kaşığı suda ezerek macun haline getirin. Eriyen aspirini et beni üzerine sürün ve yara bandı ile o bölgeyi kapatın. Yaklaşık 3 saat boyunca bu şekilde bekleyin ardından yıkayın. Haftada 2 kez tekrarlayın. Yöntemler arasında en etkili olanıdır. Bir haftanın sonunda et beni düşmeye başlayacaktır.

Peynir altı suyu faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Peynir altı suyu kürü İbrahim Saraçoğlu tarifi
Peynir altı suyu faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Peynir altı suyu kürü İbrahim Saraçoğlu tarifi

Kadın - Aile

Peynir altı suyu faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Peynir altı suyu kürü İbrahim Saraçoğlu tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay