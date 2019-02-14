0553 313 94 23

Esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı

Zonguldak 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan hırsız, bölge esnafını bıktırdı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:20
Esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı

Zonguldak'ta gece girdiği 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan Eşref B., esnafı canından bezdirdi. Eşref B.'nin daha önce de aynı caddede birçok hırsızlık olayına karıştığı belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İç giyim mağazası ve kadın kuaförüne kapı ve camlarını kırarak giren kişi, iki iş yerinden bir miktar para ve malzemeleri alarak çıktı. Ardından bir elektrikçi dükkanına giren hırsız, vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine gelen polis, şüphelinin caddede sık sık hırsızlık yapan Eşref B. olduğunu fark etti. Gözaltına alınan Eşref B., akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı için işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Esnafı bıktırdı

Eşref B., iş yerlerinden birinde hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandı. Eşref B., elektrikçi dükkanında tezgahın üzerine çıkarak bir süre güvenlik kamerası aradı. Ardından yerini belirlediği kameraya elini ağzına götürerek 'sus' işareti yaptığı görüldü. İş yeri çalışanlarından Hakan Çelik, polisin araması sonucu olaydan haberdar olduğunu anlatarak, "Dün gece evdeyken polis arayarak iş yerinize hırsız girdi diye haber verdi. İş yerine geldiğimizde hırsız içerideydi. Hırsız polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce de birçok kez iş yerlerine girdiğini duymuştum. Her yıl aynı cadde üzerinde bu tür suçları işliyor. Artık bıktık ondan. Daha önce akıl hastanesindeymiş. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar hırsızlık yapmaya başladı. Polisler dahi illallah etmiş kendisinden. Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimizde gülünecek bir durum vardı. Kasadan 700 lira civarında para almış" dedi.

Muz yiyerek hırsızlık yapmıştı

Eşref B., 2011 yılında aynı caddedeki manavda muz yiyerek hırsızlık yapmıştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen Eşref B., polis tarafından yakalanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:20
  1. Zonguldak
  2. hırsızlık
  3. esnafı bıktırdı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    1. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    2. İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon..
    3. FETÖ firarisi Karabük'te enselendi
    4. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
    5. Pence AB ülkelerine seslendi: “İran..
    6. "ABD, terör yapılarını kullanarak..
    7. Bursa'da sosyal medyadan terör..
    8. Nijer’de fazla yolcu alan tekne battı:..
    9. Yağmur suyu giderine sıkışan kedi..
    10. Bursaspor’lu futbolcular ile..
    11. Cihat Arslan'dan Akhisarspor'a veda
    12. Ekinci çifti, şehit ve gazi ailelerini..
    13. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    14. Esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı
    15. Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin..
    16. Bursaspor iyi oyununu 3 puanla..
    17. Artvin Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor
    18. MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu:..
    19. Şampiyon takım mutluluğunu Başkan..
    20. FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı
    21. Vestel'den aldığı buzdolabı evi..
    22. Amcasını öldürüp sosyal medyadan..
    23. Oğlunu evlendirmek isterken 50 bin..
    24. Libya'da 2018'de bin 500'den fazla..
    25. Avcı’dan psikiyatri hastalarına destek
    26. Fatih’te kargo şirketinden 1 buçuk..
    27. Yörükler Derneği’nden ’Sevgililer..
    28. Denizli Basket Kocaeli deplasmanı için..
    29. Belediye asfalt çalışmalarını..
    30. MKE Ankaragücü, Manisa'ya galibiyet..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı