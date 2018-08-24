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Esnaf, 4 mevsim balıkla kalkınmak istiyor

Balıkçılar bu yılki sezona umutlu giriyor. Eylül başında ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılacak olan balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor. Ege Denizi’nde trol teknelerinin 15 Temmuz’da faaliyete başlaması ve çapariyle palamut avcılığının geçen hafta başlaması sonrası üründeki bereket, yüzleri güldürdü. Palamutlar 2.5 – 3 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:23
Esnaf, 4 mevsim balıkla kalkınmak istiyor

Yüksek KDV ve Rusüm’dan dert yanan balıkçılar, “Bu yük maliyetleri artırdığı için balık fiyatlarına da yansıyor” diyor.

Sektörün gelişmesi için verilen destekler kadar tüketicinin balık kültürüyle ilgili bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası Hayvansal Gıda Ürünleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Serdar Can, “Balık tüketim kültürünü değiştirecek geniş kapsamlı tanıtım çalışması yapılmalı. Yetiştirilmiş, buzlanmış veya işlenmiş ürünlerin reklamına ağırlık verilmeli. Bu konuda hem sağlık hem ekonomi alanındaki kurumlardan da reaksiyon bekliyoruz” diye konuştu.

İHRACATLA YÜZLER GÜLÜYOR

İTO Hayvansal Gıda Ürünleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ahmet Sagun da, su ürünleri ihracatının Türkiye için önemli gelir kalemlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “En çok levrek, çipura, alabalık ve orkinos ihracatı yapıyoruz. Sektörümüzün 2023 hedefi, 5 milyar dolar ihracat. Bunun için gerekli yıllık yüzde 13 büyüme ortalamasına yaklaşmış durumdayız. Sektör temsilcileri olarak yurtiçi ve yurtdışında talebin artırılması, sektörün imajının geliştirilmesi için çalışıyoruz. Yurt dışında markalaşma, mevcut ve hedef pazarlarda ortak tanıtım faaliyetleri yapmak için yol haritamızı her yıl güncelliyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 10:23
  1. İstanbul
  2. İTO Hayvansal Gıda Ürünleri Meslek Komitesi
  3. Ahmet Sagun
  4. Balıkçılık
  5. palamut

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