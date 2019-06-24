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Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta gerçekleşecek

Eskrim Türkiye Şampiyonası, 26 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:26
Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta gerçekleşecek

Eskrim Türkiye Şampiyonası, 26 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak. Türkiye’nin 34 ilinden toplam 531 eskrimci, Sivas’ta yapılacak olan şampiyonada madalya mücadelesi verecek.


Sivas, 26 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Eskrim Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin 34 ilinden 531 eskrimcinin mücadele edeceği şampiyonada epe, flöre ve kılıç branşlarında 10-12 ve 14 yaş altı çocuk eskrimciler bir araya gelecek. Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan ’U10-U12-U14 Erkekler ve Kızlar Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası’ 26 Haziran’da, Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu’nda başlayacak. Toplam 18 kategoride 9 gün sürecek maçlarla madalyaların sahibini bulacağı şampiyona 4 Temmuz’da sona erecek. Şampiyonada Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden bin 531 eskrimci mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:26
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