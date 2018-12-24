Eskrim "pistleri eriterek" kazandı





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, uyguladıkları dönüşüm projesiyle eskrim pistlerinin eritilerek yaklaşık 1 buçuk milyon lira kar edildiğini söyledi.

Murat Atalı, tesisleşme, 2018 yılı faaliyetleri, 2019 yılı hedefleri, yakın dönemde elde edilen tarihi başarılar ve olimpik sporcuların performanslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Federasyon olarak önemli bir dönüşüm projesine imza attıklarını ve çürümeye terk edilmiş pistleri Türk eskrimine yeniden kazandırdıklarını ifade eden Atalı, öncelikle, deforme olması nedeniyle kullanılamayan, kullanılması sporcu sağlığı açısından sakıncalı 105 takım eskrim pistinin 26 il ve ilçeden toplatıldığını aktardı.

Toplanan pistlerin fabrikada eritilerek yenilendiğini ve illere tekrar dağıtılarak Türk eskrimine kazandırıldığını vurgulayan Atalı, "Böylece yaklaşık 1 buçuk milyon lira tutarındaki pistler, dönüşüm projemiz sayesinde bize sadece 50 bin lira gibi bir nakliye bedeline mal oldu. " ifadesini kullandı.





- "Tesisleşmeye devam"





Murat Atalı, eskrime tesis kazandırmak için yoğun şekilde çalışmaya da devam ettiklerini belirtti.

Federasyona tahsis edilen Kartal Uğur Mumcu'daki spor kompleksinde bulunan salonun altyapı çalışmalarının tamamlandığı bilgisini veren Atalı, "Bu salonu 2019 yılının hemen başında, ocak ayında Türk eskriminin hizmetine sunacağız." dedi.

Eskrime önemli bir tesis daha kazandırmak için Antalya'da da görüşmeler yaptıklarını ifade eden Atalı, "Bir sporcu velimizin üst düzey katkılarıyla mülkiyeti federasyonumuza ait olmak üzere arsa tahsisi yapılması konusunda sözlü olarak anlaşmaya vardık. Eskrim için çok önemli bu tesisi de bakanlığımızın ve sponsorlarımızın destekleriyle tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.





- "Kar topu misali"





Murat Atalı, Türk eskriminin uluslararası platformlarda son yıllarda yakaladığı başarı trendinin özellikle son iki yılda zirveye ulaştığını ifade etti.

"Kar topu misali, her başarı yeni başarıları getirdi." ifadesini kullanan Atalı, "Türk eskrimi, sporcular İbrahim Ahmed Acar, Enver Yıldırım, Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır, Iryna Shchukla, Martino Minuto'yla ve takımlarda tarihe geçen başarılara imza attı." diye konuştu.

Atalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sportif başarıları anlatırken, sık sık 'tarihimizde ilk kez' ifadesini kullanmanın gururunu yaşıyorum. Bunun nedeni, neredeyse bir asırlık tarihi olan Türk eskriminin, bu başarıları son 6-7 yıllık dönemde elde etmiş olması. 2012-2018 dönemindeki başarılar, bizde büyük bir azim ve kararlılığın oluşmasına da neden oldu. Olimpik eskrim sporcularımız İrem Karamete, Martino Minuto, Enver Yıldırım ve Iryna Shchukla'nın performansları olimpiyat oyunlarına emin adımlarla yürüdüğümüzün de göstergesi. Oyunlarda madalya almayı hedefliyoruz."