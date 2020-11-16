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Medya Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık karışıyor! Yeni Polat Alemdar'a suikast girişimi
Medya

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık karışıyor! Yeni Polat Alemdar'a suikast girişimi

Son dönemde Necati Şaşmaz'ın diziye Polat Alemdar olarak katılacağı iddia edilen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Son bölümleri Kurtlar Vadisi'ne benzetilen dizide yeni Polat Alemdar olarak gösterilen Alparslan'a suikast girişiminde bulunuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:11:00 -
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık karışıyor! Yeni Polat Alemdar'a suikast girişimi

Salı akşamları atv ekranında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6.sezonuyla iddialı bölümleriyle yayın hayatını sürdürüyor. Oktay Kaynarca’nın başrolündeki dizinin 172. yeni bölümü 17 Kasım akşamı ekranda olacak.

Hapisteki Alparslan’ın başı büyük dertte. Düşmanları onu orada öldürmek istiyor. Fragmana yansıyan “Bana Alpaslan’ı şişleyecek bir delikanlı bul…” sözü savaşın iyice hararetleneceğini anlatıyor. Hızır ise, masaya oturma teklifini kabul ederek Alparslan’ın hayatını kurtarmayı deneyecek. Ancak bu savaşı durdurmaya ve Alparslan’ı korumaya yetmeyecek. Hızır Çakırbeyli’nin masada nasıl bir strateji izleyeceği ve düşmanlarına nasıl bir yanıt vereceği de merak konusu…

Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşinin intikamına adım adım yaklaşmaktaydı. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü kazandı. Ancak hapiste işi o kadar da kolay olmayacak. Düşmanlar güçlü ve kararlı.

Yunus Emre Yıldırımer’in başarıyla canlandırdığı, birçok izleyicinin Yeni Polat Alemdar olarak tarif etmeye başladığı Alparslan’ı dışarıdan korumak için Hızır’ın yeni ve güçlü hamleler yapması şart.

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