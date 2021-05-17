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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali öldü mü? Hızır Ali EDHO'dan ayrılıyor mu?
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali öldü mü? Hızır Ali EDHO'dan ayrılıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali öldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. yeni bölüm fragmanının yayınlanması ile dizinin başrollerinden olan Hızır Ali'nin ölmesi ihtimali araştırılıyor. Fragmanın ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali öldü mü? Hızır Ali EDHO'dan ayrılıyor mu?" soruları arama motorunda aratılmaya başlandı. Peki, EDHO dizisi önemli karakterlerinden biri olan Hızır Ali ölecek mi? Hızır Ali diziden ayrılacak mı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-17 18:56:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali öldü mü? Hızır Ali EDHO'dan ayrılıyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 195. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölümde Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem evleniyor. Düğün sonrasında saldırıya uğrayan Hızır Ali'nin kanlar içinde kalmasının ardından Hızır Ali'nin diziye veda edip etmeyeceği merak kazandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali öldü mü?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan yeni bölüm 195. fragmanında "Kız da Hızır Ali de ölmüş diyor" cümlesi ile akıllar karıştı. Hızır Ali bu bölümde ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölümde, İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir. Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

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