Eskişehirspor'un yeni başkanı seçildi 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un yeni başkanı seçildi.

1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un yeni Başkanı Kaan Ay oldu. Eskişehirspor’un düzenlenen olağanüstü genel kurulunda yapılan seçimde başkanlığa Kaan Ay seçildi. 2 adayın katıldığı seçimde toplam 390 oy kullanıldı. Başkan adaylarından Mustafa Topkaya 175 oy alırken, Eskişehirspor'un yeni Başkanı Kaan Ay ise 220 oy elde etti. Kullanılan oylardan 3’ü de geçersiz olarak değerlendirildi.

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